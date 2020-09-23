Москва, , 14:02 — REGNUM Цена российского препарата прямого действия от COVID-19 «Арепливир» может быть снижена в будущем. Об этом 23 сентября заявил главный исполнительный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, на данный момент компания работает над тем, чтобы повысить эффективность производства, снизив тем самым издержки.

«Надеемся, что цена сможет уменьшаться, но на данный момент цена вот такая большая», — сказал Младенцев.

Представитель компании-производителя выразил надежду, что препарат будет включен в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) и в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это позволит сделать лекарство более доступным.

«Наша компания не получила никакого государственного финансирования. Все было сделано из собственных средств», — заявил Младенцев.

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