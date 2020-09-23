Париж, , 14:15 — REGNUM Паскаль Дюбуа стала первой женщиной, возглавившей «Республиканские роты безопасности» — подразделение французского полиции особого назначения. Об этом в среду, 23 сентября, сообщает Agence France-Presse.

Впервые с момента создания их в 1944 году «Республиканские роты безопасности» возглавила женщина — Паскаль Дюбуа, которую коллеги характеризуют как обладательницу «закаленного характера».

Дюбуа вышла из многодетной семьи и, по собственному признанию, стала работать в полиции, поскольку любит «порядок и справедливость».

Напомним, что ранее глава французской Национальной федерации сельскохозяйственных профсоюзов Кристиан Ламбер стала первой женщиной-председателем Комитета профессиональных сельскохозяйственных организаций Европейского союза (COPA).

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