Нур-Султан, , 13:59 — REGNUM Правительство Казахстана планирует выделить 1,751 млрд тенге ($4,12 млн) на завершение реконструкции торгово-выставочного центра «Казахстан» на ВДНХ. Это следует из постановления правительства, опубликованного на портале «Открытые НПА».

Средства будут выделены из резерва правительства, которые предусмотрены в бюджете 2020 года на неотложные меры. Деньги получит торговое представительство Казахстана в России.

Напомним, павильон «Казахстан» на ВДНХ был передан в аренду властям республики в 2011 году, после чего была проведена масштабная реконструкция здания. Планировалось, что средства выделит национальная компания «КазМунайГаз». Работы планировалось завершить в 2018 году.

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