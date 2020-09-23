Батуми, Грузия, , 14:04 — REGNUM В Грузии умер 76-летний мужчина, которому поставили диагноз COVID-19. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба минздрава Аджарии.

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По данным министерства, пациент находился в одной из клиник в Батуми. Его доставили туда в тяжелом состоянии в ночь с 21 на 22 сентября с диагнозом — острая дыхательная недостаточность.

«У пациента был сложный анамнез: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, экстрасистолическая аритмия, сердечная недостаточность», — говорится в сообщении минздрава.

Врачам не удалось спасти жизнь пациенту. Незадолго до того, как он умер, у него взяли материал для теста на коронавирус. Результат был положительный.

Стоит отметить, что это 25-й пациент с COVID-19, который умер в Грузии за время пандемии и второй — за сутки. Предыдущий смертельный случай произошел в тбилисской клинике этим утром. У того пациента было несколько сопутствующих заболеваний, кроме того, он перенес операцию из-за рака гортани.

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