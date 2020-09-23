Балтимор, США, , 13:58 — REGNUM В сети появился новый трейлер игры Sid Meier’s Civilization VI, посвящённый цивилизации Галлов. Его опубликовали 22 сентября на официальном YouTube-канале проекта.

Лидером фракции станет Амбиорикс, получающий дополнительные очки культуры за создание боевых юнитов. Доступ к цивилизации Галлов получат игроки, купившие дополнение New Frontier Pass.

Напомним, Sid Meier’s Civilization VI — это стратегическая игра, разработанная студией Firaxis Games. В ней геймеры должны развить свою цивилизацию и одержать один из видов победы: военную, культурную, научную или религиозную.

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