Нью-Йорк, США, , 13:52 — REGNUM В игру Red Dead Online добавили двух «легендарных диких медведей». Об этом сообщалось 22 сентября на официальном сайте компании Rockstar Games.

По словам разработчиков, медведи Овиза и Горбатый Дух представляют опасность даже для опытных охотников. За продажу шкур этих зверей геймеры смогут получить особые предметы для своих персонажей.

Напомним, Red Dead Online — это многопользовательская вариация игры Red Dead Redemption 2. Её релиз состоялся в мае 2019 года.

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