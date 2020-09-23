Нижний Новгород, , 13:51 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 23 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 124 068 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 150 808 человек, более 82,26% выздоровели. С учетом всех выздоровевших и скончавшихся в настоящее время борются с инфекцией 24 855 человек, число активных носителей коронавируса в округе за сутки выросло на 42 человека.

В течение минувших суток число новых выявленных носителей коронавируса вновь превысило количество выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за сутки выявили 1048 новых случаев заражения коронавирусом, а выписаны в округе 990 человек.

За последние 24 часа самое значительное число выписанных зарегистрировано в Самарской области — 167 человек, в Нижегородской области — 146, в Оренбургской области — 96, в Ульяновской области — 93, в Башкирии — 80, в Саратовской области — 78, в Удмуртии — 76, в Пензенской области — 51, в Пермском крае — 46, в Кировской области — 43, в Татарии — 36, в Мордовии — 34, в Чувашии — 33, в Марий Эл — 11.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 23 сентября в России подтвержден 1 122 241 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлен 6431 новый носитель SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 13,43%. Полностью выздоровели 923 699 жителя России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 13,43%.