Москва, , 13:54 — REGNUM Высокая стоимость российского препарата прямого действия от COVID-19 «Арепливир» связана с издержками при его разработке. Об этом 23 сентября заявил главный исполнительный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель компании признал, что стоимость препарата является высокой. Однако производитель должен покрыть издержки на разработку и выпуск лекарства, отметил он.

«Цена не маленькая, и для нас это большая головная боль. Потому что с начала года коллектив работал, чтобы аппарат был зарегистрирован и запущен в обращение. С другой стороны, мы потратили большие человеческие, денежные ресурсы», — сказал Младенцев.