Москва, , 13:45 — REGNUM Новость CNN о согласии Эдварда Сноуденом выплатить правительству США более 5 миллионов долларов всколыхнула медиа многих стран. Резонанс ожидаем: Сноуден известен во всем мире, да и сумма большая, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Кто-то из комментаторов назвал эту компенсацию попыткой откупиться, кто-то — первым шагом на пути возвращения в США, кто-то — условием помилования.

Позже сам Сноуден опроверг сообщение CNN в своем твиттере (что он не согласился, да и денег нет).

Теперь аудитория спорит — кому верить: глобальному СМИ или экс-сотруднику АНБ «в изгнании». Наверняка появятся новые финансовые подробности по мере рассмотрения Гражданского иска минюста США против Сноудена.

Одно сейчас можно сказать точно: Сноуден следит за делом Джулиана Ассанжа и учится на его опыте взаимодействия с американской системой правосудия», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что не давал согласия на выплату правительству США $5 млн по иску Минюста из денег, которые получил с продажи своей книги.

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