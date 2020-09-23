Москва, 23 сентября 2020, 13:45 — REGNUM Новость CNN о согласии Эдварда Сноуденом выплатить правительству США более 5 миллионов долларов всколыхнула медиа многих стран. Резонанс ожидаем: Сноуден известен во всем мире, да и сумма большая, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.
Как сообщает ИА REGNUM, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что не давал согласия на выплату правительству США $5 млн по иску Минюста из денег, которые получил с продажи своей книги.
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