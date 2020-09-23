Прага, , 13:42 — REGNUM Студия Bohemia Interactive анонсировала дополнение для игры Arma 3 под названием Iron Curtain («Железный занавес»). Подробнее о новом контенте сообщалось 22 сентября на странице проекта в Steam.

В «Железном занавесе» геймеров ожидают: новая карта, войска США и Чехословакии времён Холодной войны, наземные и воздушные транспортные средства, уникальное оружие, а также однопользовательские и многопользовательские миссии. Дополнение создавалось сторонней студией CSLA Studio в рамках инициативы Creator DLC.

Напомним, Arma 3 — это тактический шутер, разработанный чешской студией Bohemia Interactive. Его релиз состоялся в сентябре 2013 года.

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