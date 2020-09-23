* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Грозный, , 13:40 — REGNUM В Чечне получил восемь лет колонии местный житель Эйда Арсанухаев. Его обвинили в вербовке жителей села Алпатово Наурского района Чечни в члены террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 23 сентября в пресс-службе управления ФСБ.

Как установлено, факт склонения к вступлению в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был зафиксирован в начале июля 2017 года. Житель станицы Наурская, которому на тот момент было 24 года, вербовал земляков в террористы.

Суд признал Арсанухаева виновным в совершении преступления террористического характера и отправил в колонию строгого режима на восемь лет.

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