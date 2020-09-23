Элиста, , 13:25 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 58 человек, 91 пациент выздоровел. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 23 сентября.

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В настоящее время в стационарах получают лечение 534 пациента с COVID-19, девять из них находятся в тяжёлом состоянии. Трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции остаются чуть более 4 тыс. человек.

С начала пандемии в Калмыкии подтверждён 6 тыс. 21 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 3 тыс. 465 жителей республики. Жертвами COVID-19 стали 67 пациентов.