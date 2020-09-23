Панама, , 13:24 — REGNUM Правительство Панамы распорядилось выделить из Сберегательного фонда страны 20 млн долларов на приобретение наиболее «безопасной и эффективной» вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

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Отмечается, что с этой суммой Панама сможет присоединиться к международному объединению COVAX, призванному обеспечить на справедливой основе доступ всех стран-участниц к портфелю вакцин от коронавируса, существующих в мире.

«Это решение согласуется с усилиями правительства страны в его прямой борьбе с пандемией, которое предполагает, помимо смягчения последствий воздействия на здоровье и социально-экономического воздействия пандемии, прямые и двусторонние переговоры с основными фармацевтическими компаниями всего мира», — говорится в тексте пресс-службы.