Саратов, , 13:29 — REGNUM Новый смертельный случай пациента с коронавирусом подтвержден в Саратовской области. Еще одной жертвой инфекции стал 57-летний мужчина, сообщает облминздрав.

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Больного в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией доставили в специализированную больницу. Мужчина провел 24 дня в клинике, двое суток был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Осложняли лечение тромбоз глубоких вен, артериальная гипертензия, пневмомедиастинум. Проводимая терапия не увенчалась успехом, пациент скончался.

По состоянию на 23 сентября, всего с начала наблюдения в Саратовской области от COVID-19 скончались 95 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове первые прививки от коронавируса сделали врачам городской больницы №5. Три медработника, оказывающие непосредственную помощь пациентам, привились от COVID-19 вакциной «Спутник V».

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