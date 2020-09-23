Пенза, , 13:27 — REGNUM За последние сутки в Пензенской области новую коронавирусную инфекцию подтвердили у 95 человек, из них семеро — несовершеннолетние. Об этом 23 сентября сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Среди детей, у которых выявили коронавирус: два месячных ребенка, по одному — в возрасте 7 месяцев, 11 месяцев, 3 года, 16 и 17 лет.

С начала пандемии обследовано на коронавирус более 284,6 тыс. человек, проведено исследований свыше 299,6 тысяч. С коронавирусного учета сняли 31 170 жителей области, под наблюдением врачей остаются 4 653 пациента.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 23 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 249 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 95 жителей области. Всего с момента наблюдения выздоровели 8596 пациентов, за сутки — 51 человек. 124 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом с начала пандемии.

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