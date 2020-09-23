Нур-Султан, 23 сентября 2020, 13:09 — REGNUM Национальный проект Казахстана «Доступное и качественное питание для всех» предложила разработать фракция «Народные коммунисты». Об этом 23 сентября заявил депутат Айкын Конуров на заседании парламента.
По его словам, проект должен предусматривать оказание помощи гражданам за счет выпуска специальных купонов или платежных карт для покупки продуктов казахстанского производства.
Конуров считает, что подобное решение позволит повысить качество питания жителей республики и поддержать местных производителей. Средства планируется направлять конкретным поставщикам без привлечения посредников.
Напомним, по итогам января-августа 2020 года продовольственные товары в Казахстане подорожали на 10,4%. Стоимость муки выросла на 22,9%, круп — на 33%, картофеля — на 26,6%.