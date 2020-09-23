Москва, , 13:13 — REGNUM Оперная певица Анна Нетребко, проходившая лечение от пневмонии в одной из больниц Москвы, выписана из данного медучреждения. Она сообщила об этом 23 сентября на своей странице в соцсети Instagram.

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"Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы и я избавилась от заразы под названием COVID», — написала Нетребко.

Также она поблагодарила врачам и персоналу 52-й Московской клинической больницы за быстрое и эффективное лечение (ковидная пневмония средней̆ степени тяжести).

«Наши врачи лучшие и знают, как с этим вирусом разбираться!», — отметила певица и также выразила благодарность своим подписчикам за поддержку.

Отметим, о госпитализации Анны Нетребко с пневмонией средней степени тяжести, вызываемой коронавирусом, стало известно 17 сентября, когда она находилась уже в больнице в течение нескольких дней.