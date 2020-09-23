Нантер, Франция, , 13:06 — REGNUM На компанию Nintendo подала жалобу в прокуратуру города Нантер (Париж) французская группа потребителей UFC-Que Choisir из-за контроллеров Joy-Con портативной консоли Switch. Об этом 23 сентября сообщил портал Screen Rant.

Активисты собрали более 5 тыс. отзывов пользователей и обвинили компанию в том, что некачественное исполнение Joy-Con является причиной их преждевременного выхода из строя.

В UFC-Que Choisir сообщили, что у 65% опрошенных владельцев Switch Joy-Con сломались в первые два года использования, а 25% пользователей столкнулись с проблемами в течение первых шести месяцев после приобретения консоли. Как отметили эксперты, одной из причин неисправности может быть отсутствие уплотнителей, из-за которого в корпусе Joy-Con скапливается пыль и мусор.

Напомним, в июне 2020 года президент Nintendo Сюнтаро Фурукава извинился перед обладателями Switch за то, что им приходится сталкиваться с известным дефектом контроллеров Switch. Тогда он сказал, что компания пытается решать возникшие проблемы.

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