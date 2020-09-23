Воронеж, , 13:04 — REGNUM Видеообращение с жалобами на отсутствие лечения записали пациенты Воронежской городской клинической больницы №11. По словам людей, который госпитализировали с подозрением на COVID-19, с температурой и симптомами вирусной пневмонии, тесты на коронавирус им так и не сделали, а из лечения они получили по две противомалярийные таблетки и по одной таблетке-антибиотику.

Как сообщила «Вести-Воронеж» автор видео Ирина, она попала в больницу в ночь на 21 сентября, компьютерная томография показала у неё признаки коронавирусной пневмонии. Скорая доставила её в больницу в Сомово, где развернули 110 ковидных коек.

«Все 110 коек заняли за два дня. Самое страшное — нас практически не лечат, вчера дали две противомалярийные таблетки и одну таблетку-антибиотик и всё. Ни анализов, ни тестов на ковид. Нет лечащих врачей, только дежурные. Возмущены все 110 коек, обстановка нервозная. Нам врачи ничего не говорят, но промелькнула фраза: «У нас ещё нет лекарств, чтобы вас лечить». Хотелось бы перевестись отсюда, но, насколько я поняла, переводиться уже некуда», — рассказала женщина.

«Ни намёка на лечение. Зачем нас сюда привезли — непонятно. Или смерти нашей ждут», — говорит одна из пациенток в видеообращения.

«Никого мы не видим, лечащего врача нет», — рассказывает другой пациент.

Отметим, что в последние дни в Воронежской области наблюдается резкий рост числа заразившихся — ежесуточно выявляется более 150 носителей. С начала сентября в регионе начали возвращать ранее свёрнутые койки для лечения пациентов с коронавирусом.