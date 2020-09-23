Париж, , 13:11 — REGNUM Мэрия Парижа готовится к введению новых ограничительных мер с целью снизить распространение SARS-CoV-2. Об этом в среду, 23 сентября, сообщает агентство Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

По данным журналистов, власти города планируют запретить продажу алкоголя после 20:00 и собрания групп более 10 человек в публичных местах. Окончательный список новых мер будет объявлен 23 сентября во второй половине дня.

Напомним, что подобные ограничения уже действуют в таких крупных городах, как Лион и Ницца.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября, во Франции умерли еще 68 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За 24 часа в стране было выявлено 10 008 новых случаев заражения, что почти на 5000 человек больше, чем днем ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции выявлено на 5 тысяч больше случаев COVID-19, чем днем ранее