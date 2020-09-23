Саранск, , 13:03 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 23 сентября выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом. Накануне так же сообщалось о 33 новых носителях SARS-CoV-2. Всего в республике с начала пандемии подтверждено 6188 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Максимальное число заражений выявлено в Ковылкинском районе — 14 случаев, в Саранске — 10 случаев, четыре — в Ромодановском районе, два — в Зубово-Полянском районе, по одному — в Атяшевском, Чамзинском, Рузаевском и Кадошкинском районах.

За последние сутки выписаны 34 человека, всего выздоровели 5170 жителей Мордовии. 40 человек скончались от коронавируса как от основной причины, за минувшие сутки летальных случаев не было.

С учетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в регионе являются 978 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 сентября в инфекционных стационарах республики получали лечение 519 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на наличие инфекции. По месту жительства врачи наблюдали за состоянием 880 жителей региона.