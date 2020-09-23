Москва, , 13:02 — REGNUM В опубликованных французской газетой Le Monde деталях разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном содержится много неточностей в части формулировок. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Много неточностей в формулировках. Я сказал то, что хотел сказать, большего я говорить не буду на эту тему. Следовательно, газета не могла и не может обладать достоверной информацией. Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, по-русски говоря, «слил» в прессу запись беседы двух президентов», — сказал Песков.

Он уверен, что Франция «не может такого делать», и Кремль «даже не хочет в это верить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газета Le Monde со ссылкой на собственные источники опубликовала детали разговора между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. По версии издания, в ходе беседы, состоявшейся в середине сентября, российский лидер посоветовал Макрону обратить внимание на другие версии инцидента с блогером Алексеем Навальным — например, проверить версию, ведущую в Латвию, где проживает один из создателей вещества «Новичок».