Оренбург, , 13:01 — REGNUM В Оренбургской области завершилось предварительное расследование уголовного дела о жестоком отношении матери в маленькому сыну. В ближайшее время материалы направят прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Стоит отметить уголовное дело в отношении молодой матери возбудили после того, как в интернет появился видеоролик об истязании ребенка, вызвавший широкий резонанс.

Женщину обвиняют по трем статьям УК РФ — в истязании сына, причинении тяжкого вреда здоровью и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением.

По данным следствия, в Оренбурге ночью 5 сентября 2019 года мать переодевала ребенка, рожденного 16 августа 2019 года, и уронила. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, контузию головного мозга, линейный перелом теменной кости.

В период с 29 января по 26 февраля 2020 года, находясь в Соль-Илецк, а впоследствии в период с 01 марта по 20 апреля 2020 года, проживая в Оренбурге, мать умышленно систематически избивала сына. Истязания она сопровождала криками и оскорблениями в нецензурной форме.

В отношении ребенка произведена сложная комплексная медицинская экспертиза, позволившая опровергнуть ряд доводов обвиняемой. В отношении матери провели две комиссионные психолого-психиатрические экспертизы, установившие у женщины психическое расстройство, не исключающее вменяемость. «Женщина понесет наказание на общих основаниях с принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра», — подчеркнули в следственных органах.

В настоящее время мать и отец мальчика ограничены в родительских правах, дальнейшее жизнеустройство ребенка поручено Управлению образования Соль-Илецка. С родителей взысканы алименты в пользу ребенка до его совершеннолетия.

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