Москва, , 12:56 — REGNUM В Кремле не знают, планирует ли президент РФ Владимир Путин поздравлять президента Белоруссии Александра Лукашенко с инаугурацией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Я не могу вам сказать, обычно, с инаугурацией, бывает, конечно, в протокольном порядке какие-то поздравления, или может быть он решит позвонить, но в настоящий момент я пока не обладаю такой информацией», — сказал Песков.

По его словам, российский лидер уже поздравлял Лукашенко с победой на президентских выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии в ходе церемонии инаугурации в Минске. О проведении мероприятия не было объявлено заранее и официально.