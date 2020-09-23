Йошкар-Ола, , 12:54 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 23 сентября выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 22 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число заражений коронавирусной инфекцией в республике достигло 4698 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 11 жителей региона, всего с начала пандемии вылечились 4138 человек. 49 жителей Марий Эл скончались от последствий заражения коронавирусом, один — за минувшие сутки. Накануне также сообщалось об одном летальном случае.

С учетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 511 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне управление Роспотребнадзора по республике сообщало, что в 54,5% случаев заражение коронавирусом в Марий Эл произошло в семье и ближайшем окружении, при этом 4,1% случаев — завозные.