Саратов, , 12:55 — REGNUM В Саратове первые прививки от коронавируса сделали врачам городской больницы №5. Три медработника, оказывающие непосредственную помощь пациентам, привились от COVID-19 вакциной «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения области Олег Костин.

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Всего в регион поступило 42 дозы вакцины. Первые врачи, получившие прививку, сделали это добровольно, отметил министр. Перед вакцинацией медиков осмотрели и взяли мазок на наличие вируса. Вакцинация проводится в два этапа. Сначала вводят один компонент вакцины, через 21 день, при отсутствии осложнений, второй.

Министр также выразил желание привиться, но будет ждать своей очереди. Первые дозы должны получить врачи, которые оказывают помощь больным напрямую, добавил он.

ИА REGNUM напоминает, вакцинация жителей России от нового коронавируса, включая медработников и педагогов, носит добровольный характер, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Министр подчеркнул, что обязательный формат ее проведения никогда не обсуждался.

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