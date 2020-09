Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Студия Naughty Dog, возможно, намекнула на появление онлайн-компонента игры The Last of Us Part II. Публикацию она разместила 22 сентября на своей странице в Instagram.

Сама публикация посвящена празднованию 26 сентября, этот день сами разработчики ранее назвали днём начала эпидемии в игре. В конце поста студия сообщила, что «всего через несколько дней» геймеры увидят «интересные вещи».

Издание Screen Rant напомнило, что ранее Naughty Dog сообщила: в самой The Last of Us Part II не будет многопользовательской игры, однако студия выпустит соответствующий отдельный продукт.

Автор статьи также отметил, что, если смотреть на историю с оригинальной Last of Us, то пока слишком рано для полноценного дополнения (DLC), но выпуск подобного онлайн-продукта вполне возможен.

https://www.instagram.com/p/CFck5R8HMcC/

Релиз второй части Last of Us состоялся 19 июня 2020 года. Игра является эксклюзивом консоли PlayStation.

Читайте ранее в этом сюжете: Рекорд прохождения The Last of Us 2 побил малоизвестный российский стример