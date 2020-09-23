Москва, , 12:45 — REGNUM В Кремле аккуратно относятся к сообщениям о состоянии здоровья блогера Алексея Навального, поскольку сейчас трудно отличить в этих сообщениях правду от лжи. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сейчас очень аккуратно ко всем сообщениям на этот счет относимся, не знаем, какие сообщения являются правдивыми, а какие — ложными. В любом случае, это, конечно, очень здорово, если действительно пациент поправляется», — сказал Песков.

Он также пожелал блогеру «скорейшего выздоровления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексея Навального выписали из немецкой клиники Charite.