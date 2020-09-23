Оренбург, , 12:45 — REGNUM В Оренбурге в отношении руководителя службы оперативного бурения, а также руководителя направления службы оперативного бурения коммерческой организации возбуждено уголовное дело. Должностные лица подозреваются в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в мае-августе 2020 года оба начальника по сговору получили более 1 млн рублей в качестве подкупа от компании, которая занимается контролем производства буровых работ. Деньги полагались за подписание актов выполненных работ и иных документов по заключенному договору.