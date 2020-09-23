Ставрополь, , 13:29 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье превысило 15 тысяч, сообщил утром 23 сентября на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров. За минувшие сутки в регионе инфекцию выявили у 143 человек.

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Накануне на Ставрополье выздоровел 121 носитель COVID-19. Всего в крае с начала пандемии переболели более 10,5 тыс. пациентов с коронавирусом, или около 70% заразившихся. «Активных» больных в регионе на сегодняшний день 4,2 тыс.

За прошедшие сутки на Ставрополье умерли два пациента с COVID-19, а всего в крае, по официальным данным, скончались уже 299 человек с подтвердившимся диагнозом. Случаи летального исхода в регионе фиксируются 17-й день подряд.