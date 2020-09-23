Омск, , 12:40 — REGNUM В Омской области из-за коронавируса на карантин закрыли ещё одно образовательное учреждение — Юрьевскую школу Кормиловского района. Ранее в этой школе были закрыты отдельные классы, сейчас карантин введён во всём учреждении, сообщает Bk55.ru.

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На карантин из-за коронавируса также закрыты Березовская основная школа Марьяновского района и Петровская школа Тевризского района, детский сад № 245 в Омске. По одному классу закрыты в школе № 83 и гимназии № 62.

«На 22 сентября на карантин по ОРВИ закрыты отдельные классы в 69 школах в Омске и районах: Омском, Азовском, Большереченском, Исилькульском, Калачинском, Нововаршавском и Полтавском, — уточняет СМИ. — Полностью закрытой на карантин по причине ОРВИ остаётся Великорусская школа в Калачинском районе».

При этом, в очном формате сейчас работают 715 образовательных организаций.