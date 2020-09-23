Симферополь, , 12:33 — REGNUM В 46 классах 21 школы на территории Республики Крым введено дистанционное обучение. Об этом 23 сентября на заседании регионального штаба по коронавирусу сообщила первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Бойко.

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«Мы придерживаемся позиции, что образовательные учреждения должны работать в обычном режиме, только точечно, по предписанию Роспотребнадзора, мы переводим классы на дистанционное обучение и дошкольные учреждения в карантинный режим. Ситуацию мониторим ежедневно. На 22 сентября у нас переведено на карантинный режим одно дошкольное заведение и ещё две группы в одном дошкольном заведении. В 46 классах и 21 школе дистанционное обучение, два класса — по ОРВИ», — сказала Валентина Бойко.

По словам Валентины Бойко, болеют чаще учителя, у детей коронавирус выявляют при тестировании как контактных. Для всех сотрудников школ вне проведения уроков действует масочный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе последние недели отмечается рост заболеваемости COVID-19, за 22 сентября выявлены 83 новых носителя коронавируса. По данным Роспотребнадзора, от 50 до 80% случаев заражения фиксируют в Симферополе.