Оренбург, , 12:33 — REGNUM В Оренбурге чиновники заявили о переносе работ по озеленению ряда улиц в случае срыва ремонта дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

По словам заместителя главы города по вопросам ЖКХ и транспорта Татьяны Малышевой, в связи с тем, что ООО «ГП Дорстрой-Уфа» срывает сроки проведения работ по всем объектам, можно предположить, что озеленение улиц Комсомольская и Правды в 2020 году завершено не будет.

«Производить высадку на строительную площадку и губить саженцы мы однозначно не будем. Деревья, предназначенные для высадки на данных улицах, сейчас находятся в резерве. Если подрядчик закончит строительные работы до окончания сезона посадки — озеленение будет проведено, если нет — оставим саженцы в питомниках до весны», — сказала Малышева.

Она также обратила внимание на то, что улица Комсомольская станет первой улицей Оренбурга с системой капельного полива и рулонным газоном.

Планируется, что озеленение муниципалитета начнется с в период 28 сентября — 4 октября. Как заявляют дендрологи, город увидит озеленение принципиально иного качества. Вместо привычного карагача в столице региона появятся остролистные клены Дебора и Друмонди, каштан обыкновенный, липа мелколистная Гринспайер, несколько сортов сирени, рябина, черемуха Колората. Разные сорта кленов имеют различную окраску листьев в течение сезона — это визуально красиво и летом, и осенью. Посадка деревьев начнется на ул. Чкалова, Ленинская, в сквере Лебедева-Сираева.

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