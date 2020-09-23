Москва, , 12:33 — REGNUM Пандемия привела к формированию новых привычек в потребительском поведении жителей России. Стали более бережливыми и тратили деньги более осознанно 63% граждан, показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Начали делать покупки онлайн во время самоизоляции 85% опрошенных. Принимали участие в онлайн-мероприятиях 74%. Реже делали покупки «ради удовольствия» 41%.

Более половины (51%) в период самоизоляции и после нее предпочли личный транспорт и такси, вместо общественного транспорта. 47% начали больше уделять внимания своему хобби и психологическому состоянию, 46% стали тщательно следить за питанием.

Онлайн-опрос проведен в июне-июле 2020 года. Опрошены 1028 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, большее количество жителей России (59%) в пандемию освоили различные цифровые сервисы.

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