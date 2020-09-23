Москва, 23 сентября 2020, 12:27 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о росте числа заболевших COVID-19 депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.
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«Было 10 (вчера), сегодня 13, и общий рост виден среди депутатов», — сказал Володин в ходе заседания.
«Сегодня 13 депутатов на больничной койке», — уточнил он.
В Госдуме применяются ограничительные меры в связи с распространением коронавируса.
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