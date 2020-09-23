Порт-Луи, , 12:28 — REGNUM Маврикий откроет границы для туристов с 1 октября при условии соблюдения строгих мер безопасности для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает BBC Africa.

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Прибывшие туристы должны будут в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции за свой счёт, что, по оценкам властей, составит около 1300 долларов США на человека. Туристы смогут провести две недели в трехзвездочных или пятизвездочных отелях.

Эксперты по туризму считают стоимость карантина слишком высокой. Расходы на карантин для граждан Маврикия, возвращающихся после лечения за границей, будут покрываться правительством, сказал Зубер Джумайе, советник премьер-министра.

Бронирование авиабилетов и гостиничных номеров будет осуществляться только онлайн.

Джумайе заявил, что приоритет в карантинных центрах будет отдаваться возвращающимся на родину гражданам Маврикия, резидентам страны, а также тем, кто работает на Маврикии.

Новых местных случаев заболевания COVID-19 на Маврикии не было выявлено уже более 150 дней. На сегодняшний день на острове зарегистрировано 10 случаев смерти после заражения коронавирусом.

Экономика страны в значительной степени зависит от доходов от сферы туризма, которая серьезно пострадала от пандемии.