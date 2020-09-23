Уфа, , 12:30 — REGNUM Ограничительные меры для профилактики распространения коронавируса вводятся в Бурзянском районе Башкирии. Об этом 23 сентября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на главу администрации района Газиза Манапова.

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По информации журналистов, ограничения на данной территории вводятся с 23 сентября. В муниципальном образовании на 14 дней полностью запрещается проводить массовые мероприятия, школы переводятся на дистанционное обучение, а принимать граждан будут в онлайн-режиме. Работа рынка в селе Страсубхангулово также приостанавливается.

Отмечается, что в детских дошкольных учреждениях будут работать только дежурные группы.

Глава района попросил жителей не уезжать на территории, где зафиксировано большое количество инфицированных граждан. Он также сообщил, что ограничения вводятся в связи с ростом числа жителей, зараженных этой инфекцией.

Он отметил, что сейчас в районной больнице лечатся 14 человек с COVID-19, а у 43 жителей района был подтвержден диагноз внебольничная пневмония. Кроме этого, в районе регистрируют рост заболеваний острыми респираторными инфекциями.

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