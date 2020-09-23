Джакарта, , 12:25 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Индонезии, за сутки в стране подтвердили рекордное число случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

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Известно, что за сутки в Индонезии подтвердили 4465 носителей SARS-CoV-2. Общее количество случаев заражения SARS-CoV-2 на территории Индонезии достигло 257 388.

Кроме того, в Индонезии за сутки скончались 140 пациентов с COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 9977 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, около десяти сотрудников управления программы оборонных закупок Южной Кореи и Korean Aerospace Industries (KAI) вылетели в Джакарту.

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