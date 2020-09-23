Село Красный Яр, Астраханская область, , 12:20 — REGNUM В Астраханской области в селе Сеитовке Красноярского района проведут новую независимую экспертизу атмосферного воздуха. Как сообщили ИА REGNUM, причиной стали жалобы местных жителей на загазованность воздуха.

Жители села несколько дней выходят на дорогу к компании «Газпром добыча Астрахань» и даже пытались перекрыть трассу. По их мнению, компания виновата в появлении запаха газа и сероводорода в воздухе.

Экспертизу проведёт независимая лаборатория, и в зависимости от результатов областные власти будут принимать решение.

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что замеры там проводятся раза в месяц, и превышения норм за последние несколько лет наблюдения ни разу не фиксировались. А неприятный запах специальная аппаратура не определяет, поэтому его присутствие не даёт «законных оснований для признания территории непригодной к проживанию с экологической точки зрения».

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