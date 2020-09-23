Нижний Новгород, , 12:17 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 23 сентября выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 157 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 31 230 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

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За последние сутки выписаны 138 нижегородцев, всего с момента начала наблюдения выписаны 27 473 жителя региона.

По данным общероссийского оперативного штаба, 553 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, трое — за минувшие сутки. Накануне стало известно о четырех новых летальных случаях.

С учетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе являются 3204 человека. Из них около 2,1 тыс. граждан наблюдаются амбулаторно, 1, 1 тыс. — получают лечение в инфекционных стационарах, 24 человека пребывают в обсерваторах.

Отметим в сентябре максимальное число заражений коронавирусом за сутки было выявлено по состоянию на 17 сентября — 166 случаев.

ИА REGNUM напоминает, по данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции в области снизился на 0,02 пункта и составил 1,06. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда сократился на 4% — до 14%.