Мурманск, , 12:17 — REGNUM В Мурманскую область пришла первая партия вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Препарат доставили в Мурманск самолетом в контейнере с термозащитой и транспортировали в областную клиническую больницу.

«Это первая небольшая партия вакцины, она пока не покроет все потребности региона — массовую вакцинацию жителей области планируется запустить позднее. В первую очередь вакцинацию пройдут медики, которые имеют повышенные риски. Прививки врачам поставят по их личному заявлению и только тем, кто не болел коронавирусом и не имеет противопоказаний», — рассказал глава регионального минздрава Дмитрий Панычев.

«Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России и прошёл все клинические испытания. Вакцина двухкомпонентная и должна вводиться дважды. Ревакцинация показана с промежутком в 3−4 недели.

Напомним, прививку от гриппа в Мурманской области сделали более 100 тысяч жителей.