Мурманск, 23 сентября 2020, 12:17 — REGNUM В Мурманскую область пришла первая партия вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
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Препарат доставили в Мурманск самолетом в контейнере с термозащитой и транспортировали в областную клиническую больницу.
«Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России и прошёл все клинические испытания. Вакцина двухкомпонентная и должна вводиться дважды. Ревакцинация показана с промежутком в 3−4 недели.
Напомним, прививку от гриппа в Мурманской области сделали более 100 тысяч жителей.