Село Красный Яр, Астраханская область, , 12:13 — REGNUM В Астраханской области четыре дня подряд жители муниципального образования Сеитовка выходили на трассу, ведущую к компании «Газпром добыча Астрахань», чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Местные жители жалуются на запах газа и сероводорода в воздухе.

Один из участников акции пытался перекрыть движение и не подчинился требованиям полиции, его арестовали на трое суток.

Читайте развитие сюжета: Воздух в астраханской Сеитовке проверят после жалоб на запах газа