Прага, , 12:13 — REGNUM Чешская компания Skoda намерена заняться разработкой седана Volkswagen Passat следующего поколения. Об этом сообщается на сайте Auto Motor und Sport.

Модель станет ещё больше и практичнее. Построен автомобиль будет на модульной платформе MQB. Официальная премьера нового Passat в кузове B9 состоится в 2023 году.

Новинка сохранит внешний вид, однако получит более широкую линейку агрегатов. Туда войдут не только традиционные двигатели внутреннего сгорания, но и гибридные моторы, а также полностью электрические версии.

В компании ещё не определились с тем, где будет собираться рестайлинговая модель. Вполне возможно, что новинка будет производиться в Словакии либо в Чехии.

На данный момент в России доступен Volkswagen Passat восьмого поколения, который вышел на российский авторынок весной 2020 года.

Напомним, в прошлом месяце российские автолюбители приобрели 9001 авто чешской компании Skoda — на 29% больше, чем год назад.

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