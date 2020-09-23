Омск, , 12:07 — REGNUM В Омской области, по состоянию на сегодня, 23 сентября, за прошедшие сутки выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом. За это же время 74 человека выздоровели, трое скончались. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы – все новости»

«В Омске — 53, пять — в Большереченском районе, четыре — в Омском районе, три — в Марьяновском районе, два — в Азовском районе, по одному — в Калачинском, Москаленском, Горьковском, Колосовском, Черлакском, Тарском районах», — уточняет оперштаб.

Всего в Омской области выявлено 10 449 случаев заражения коронавирусом, 8779 человек выздоровели, 278 человек умерли. Доля выздоровевших увеличилась до 84%