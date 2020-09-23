Нижний Новгород, , 12:01 — REGNUM Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана заместителю главы ГУ ФСИН по Нижегородской области, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает 23 сентября пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

В пресс-службе уточнили, что суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения гражданину Г. Обвиняемый отправлен под домашний арест до 20 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании замначальника Нижегородского управления ФСИН полковника Виталия Гудкова стало известно 22 сентября. Его подозревают в организации преступной схемы, «в рамках которой он обирал своих же коллег».

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