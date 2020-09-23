Оренбург, , 11:50 — REGNUM В отношении президента Федерации ММА Оренбургской области возбуждено еще одно уголовное дело. Главу Федерации смешанных боевых единоборств региона подозревают в организация преступного сообщества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбуржья.

Добавим, ранее президент Федерации ММА региона был задержан в рамках уголовного дела о крупном хищении углеводородного сырья. Он находится под стражей.

Следствием установлено, что в 2017—2020 годах президент Федерации смешанных боевых единоборств (ММА) создал преступное сообщество с целью хищения нефтепродуктов при помощи несанкционированных врезок в нефтепроводы крупных компаний. Была создана группа из жителей Оренбуржья, которые промышляли кражами углеводородного сырья на территории Переволоцкого и Оренбургского районов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трое злоумышленников задержаны в марте 2020 года. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ущерб нефтяным компаниям оценили в 300 млн рублей.

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