Магас, , 11:50 — REGNUM В Ингушетии установили правила для движения машин в свадебном кортеже в Назрановском районе. На сходе старейшин этого района было решено, что в свадебном кортеже должно быть всего четыре машины.

«Во главе свадебной процессии в одном автомобиле будет ехать мулла и старейшины, за ними будет следовать машина с невестой и её сопровождающими, в третьей машине находится молодёжь», — пишет «Интерфакс-Юг».

А в четвертом автомобиле будут ехать старшие родственники жениха, которые будут контролировать поведение во время движения остальных трех машин.

За несоблюдение этих правил установлен штраф в размере 50 тыс. рублей. Он должен быть оплачен в течение десяти дней в пользу местной общины. Денежные средства пойдут на оказание помощи малоимущим семьям.

Эти меры принимаются в целях искоренения аварий с участием свадебных кортежей, которые участились в последнее время. Только в сентябре в Ингушетии произошло несколько аварий со смертельным исходом.

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