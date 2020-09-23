Екатеринбург, , 12:19 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали новые пять случаев смерти от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Теперь в регионе подтверждено 580 смертей от новой коронавирусной инфекции. Сколько больных COVID-19 скончались от иных заболеваний, в штабе не уточняют.

Для сравнения, в Челябинской области скончались от COVID-19 лишь 118 человек, а ещё 338 больных новой коронавирусной инфекцией умерли от других заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировано более 38,1 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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