Москва, , 11:50 — REGNUM Певица Анна Нетребко имеет слабые лёгкие, подверженные бронхитным вирусам, и в этой связи она приняла решение о срочной госпитализации при первых симптомах COVID-19. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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"Говорю то, что мне сказали врачи. На данный момент в Москве очень много заражённых. 75% болеет легко, как обычная простуда, и не нуждаются в госпитализации. Вирус на каждого человека может повлиять по-разному и довольно быстро — этим он и опасен! У меня слабые легкие, подверженные бронхитным вирусам (которые были гораздо сильнее, чем этот), поэтому я знала, что заболею сильно и сразу, и как только поднялась температура под 39, уехала в госпиталь», — написала Нетребко.

По словам певицы, она вовремя обратилась в лечебное учреждение: «Болезнь смогли остановить быстро. Многочисленные капельницы, антибиотики, уколы от тромбоза (часто при ковиде) и плазма с антителами, дыхательные ингаляции гелием побили вирус за восемь дней. Теперь я восстанавливаюсь, так как есть слабость и легкий кашель. Обоняние почти восстановилось, и вчера я даже пробовала петь. И смогла!»

Нетребко отметила, что у неё диагностировали ковидную пневмонию средней степени тяжести, однако она не использовала кислородную маску: «Я не даю никаких советов и, конечно, ни о чём не жалею! Я рада, что жизнь, работа и театр возвращаются, и никакая болезнь никогда не станет доминантой нашей жизни! Укрепляйте иммунитет! Питайтесь правильно и ни в коем случае не выходите на улицу в больном состоянии — человек с температурой распространяет вирус быстрее всего! И последнее! Тесты могут быть неверны. Поэтому — слушайте себя: потеря обоняния и температура — это точно оно».