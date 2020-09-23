Симферополь, , 11:49 — REGNUM Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которая протекает в легкой форме, с 30 октября в Республике Крым отправлять на госпитализацию не будут. Об этом говорилось 23 сентября на заседании регионального оперштаба.

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Глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании сообщил, пациенты с положительными тестами на коронавирус без тяжёлых симптомов будут проходить лечение дома — с 30 октября.

Всего в Крыму на 23 сентября подтверждено 3972 случая заражения коронавирусом, в том числе 83 случая за последние сутки.

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